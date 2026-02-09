Comisión para la Ley de Amnistía sostuvo encuentro con representantes de las ONG

CIUDAD MCY.-La Comisión Especial para la Promoción de la Consulta del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática sostuvo un encuentro en el Palacio Federal Legislativo con representantes de organizaciones no gubernamentales, con el objetivo de recibir aportes y documentos técnicos que fortalezcan la iniciativa legislativa.

El presidente de la comisión, diputado Jorge Arreaza, destacó que la jornada fue extraordinaria por la calidad de las propuestas recibidas. “Queremos que esta sea una señal importante de que debemos insistir y jamás abandonar el diálogo”.

En este sentido, subrayó que la comisión se mantiene en sesión permanente y ya ha recogido planteamientos de órganos del sistema de justicia y del Poder Popular.

Durante la reunión intervinieron Óscar Murillo (Provea), Lilia Camejo (Justicia Venezolana), Gonzalo Himiob (Foro Penal), Ali Daniels (Acceso a la Justicia) y Omar de Dios García (Clippve), quienes entregaron documentos con observaciones y sugerencias sobre el articulado de la ley.

Arreaza exhortó a los venezolanos a avanzar hacia la unión nacional y respaldó la propuesta de integrar a las ONG en la Comisión de Política Interior para revisar códigos legales. “Debemos alcanzar consensos para consolidar, unidos, la paz y la soberanía de Venezuela para los años venideros”, indicó.

La vicepresidenta de la comisión, diputada Nora Bracho, expresó su satisfacción por la jornada y agradeció la presencia de los defensores de derechos humanos.

“A pesar de nuestras diferencias y visiones, siempre debemos encontrar puntos de encuentro. Esta ley va a encaminarnos hacia un futuro enmarcado en el respeto a la Constitución, a las leyes, al debido proceso y, por supuesto, en el respeto a los ciudadanos”, concluyó.

