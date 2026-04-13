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¿Cómo amaneció el dólar este lunes 13 de abril?

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PorMilexis Pino

Abr 13, 2026

CIUDAD MCY.- El Banco Central de Venezuela (BCV) actualizó los valores de las principales divisas que operan en el mercado cambiario nacional. Según la información oficial publicada, el tipo de cambio de referencia del dólar estadounidense (USD) se situó en 477,14 bolívares para la jornada de este lunes 13 de abril de 2026.

Este indicador representa el promedio ponderado resultante de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes, garantizando la transparencia en el flujo de divisas en la economía venezolana.

Cotización de divisas principales
Además del dólar, el ente rector informó el valor de otras monedas internacionales para la misma fecha valor:

Euro (€): Bs. 560.40
Yuan Chino (¥): Bs. 69,88
Lira Turca (₺): Bs. 10,68
Rublo Ruso (₽): Bs. 6,19

BCV

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