Inameh prevé lluvias de intensidad variable y actividad eléctrica en gran parte de Venezuela este lunes

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó, a través de sus canales oficiales, que para la jornada de este lunes se espera el desarrollo de nubosidad generadora de precipitaciones de intensidad variable en gran parte del territorio nacional.

Reporte matutino y zonas afectadas

De acuerdo con el boletín técnico, durante las primeras horas del día las lluvias afectarán principalmente a las regiones de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Barinas, Portuguesa, Lara, Yaracuy, Mérida, Trujillo y el sur del Lago de Maracaibo. Para el resto del país, se estima un cielo de parcial a despejado.

Evolución meteorológica para la tarde y noche Los especialistas advierten un cambio en las condiciones atmosféricas hacia el final del día. Se estima la formación de núcleos nubosos de gran desarrollo vertical, los cuales darán paso a chubascos fuertes acompañados de actividad eléctrica en las siguientes zonas:

Guayana Esequiba

Bolívar y Amazonas

Región de los Andes

Estado Zulia

Asimismo, la inestabilidad atmosférica en la región central del país podría generar nubosidad fragmentada con lluvias o lloviznas de corta duración en las zonas montañosas de Aragua, Miranda y el Distrito Capital.

INAMEH

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