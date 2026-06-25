Comunidades internacionales envían rescatistas certificados a Venezuela tras sismos de alta magnitud

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que se gestionó el envío de brigadas de búsqueda y salvamento internacional para reforzar las operaciones de emergencia que se ejecutan en el país tras los recientes movimientos telúricos.

La Mandataria Encargada confirmó el apoyo logístico e institucional de diversos mandatarios y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para lo cual se activaron los canales diplomáticos ante la urgencia de contar con personal técnico avanzado en las zonas afectadas.

«Quiero informar que con esta necesidad que tiene Venezuela de equipos especializados en rescate, he hablado también con muchos jefes de Estado y con el coordinador del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela», detalló.

El apoyo internacional se traducirá en el despliegue inmediato de personal altamente calificado en la gestión de desastres y estructuras colapsadas. La Presidenta Encargada detalló que «ya están enviando rescatistas especializados y certificados por el Sistema ONU, se encuentran ya en camino a nuestro país para apoyar en estas labores».

Este contingente se sumará a los esfuerzos que ya realizan los cuerpos de bomberos, Protección Civil y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en los puntos críticos del territorio nacional.

Finalmente, agradeció la solidaridad inmediata de la comunidad internacional y reiteró su compromiso de coordinar todos los recursos internos y externos disponibles para atender la contingencia y salvaguardar a la población.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA