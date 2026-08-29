Concluyó Consulta Nacional sobre Reforma Constitucional en Nicaragua

CIUDAD MCY.- Nicaragua concluyó el proceso de consulta nacional sobre la propuesta de Reforma Constitucional, una instancia participativa que contó con el involucramiento activo de embajadores, jefes de misiones consulares y trabajadores diplomáticos nicaragüenses en el exterior.

Durante el desarrollo de esta consulta, los representantes del cuerpo diplomático destacaron que las modificaciones propuestas apuntan a salvaguardar el decoro patrio y a consolidar la paz, a la que calificaron como un bien supremo y patrimonio irrenunciable del pueblo nicaragüense.

En este sentido, los participantes subrayaron que los cambios constitucionales contribuirían a afianzar una democracia en la que prevalezca la voluntad soberana de la población y su legítimo derecho a decidir sobre su propio destino, sin condicionamientos foráneos.

Asimismo, los funcionarios expresaron su rechazo a la aplicación extraterritorial de leyes, reafirmando la condición de Nicaragua como un Estado libre, soberano e independiente. Este punto cobra especial relevancia en un contexto internacional en el que diversas naciones del Sur Global enfrentan presiones y sanciones unilaterales impuestas desde el exterior.

De acuerdo con lo manifestado durante la consulta, las reformas planteadas buscan fortalecer los principios de soberanía nacional, paz y autodeterminación, en el marco de la propuesta de modificación de la Constitución Política del país centroamericano.

La instancia se enmarca en un amplio debate ciudadano que ha recorrido distintos sectores de la sociedad nicaragüense, reflejando un proceso de diálogo orientado a actualizar el marco legal del país con una mirada soberana y de cara a los nuevos

FUENTE : LA IGUANA TV

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