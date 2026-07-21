Confirmada audiencia del presidente Maduro y Cilia Flores para este 22 de julio

CIUDAD MCY.- La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York confirmó para este miércoles 22 de julio una nueva audiencia de seguimiento del proceso judicial que se adelanta contra el República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en una cárcel de esa ciudad.

La comparecencia está prevista para las 12:00 del mediodía hora local y corresponde a una audiencia de revisión del estado del caso luego de haber sido aplazado desde el pasado 30 de junio, a solicitud de la Fiscalía Federal con el consentimiento de la defensa, por “problemas relacionados con proveer transporte seguro y seguridad”, de acuerdo con el documento consignado ante el tribunal.

Las autoridades judiciales aclararon que la audiencia de este miércoles no corresponde al inicio del juicio ni contempla la emisión de una sentencia. Su objetivo es evaluar el avance del proceso, revisar el intercambio de evidencias entre las partes y definir el cronograma de las mociones que deberán resolverse antes de la fase oral de juicio.

Fuentes cercanas al proceso estiman que el juicio podría tardar varios meses más en comenzar debido a la complejidad del expediente y al volumen de pruebas presentadas por la Fiscalía. El proceso ha despertado amplio interés internacional por las implicaciones políticas y diplomáticas que representa para las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.

Para la audiencia de este miércoles se prevé un amplio dispositivo de seguridad en los alrededores del Tribunal Federal de Nueva York.

El Jefe de Estado y la Primera Combatiente Cilia Flores permanecen recluidos en el centro de detención metropolitana de Brooklyn desde el pasado 3 de enero de 2026.

Ambos enfrentan cargos por presunto narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos relacionados con el uso de armas. Durante las audiencias celebradas previamente, ambos se han declarado no culpables de los cargos que le imputa la justicia estadounidense.

FUENTES: MEDIOS NACIONALES

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