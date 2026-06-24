Confirmado primer caso de ébola en Francia tras regresar un doctor de RDC

CIUDAD MCY.- Francia ha identificado su primer caso de la enfermedad vírica del ébola en territorio francés, informó hoy miércoles el diario galo Le Parisien.
El paciente, un doctor que regresó recientemente de una zona afectada por ébola en la República Democrática del Congo (RDC), dio positivo por el virus, indicó el Ministerio de Sanidad francés, citado por Le Parisien.
El paciente fue trasladado inmediatamente a una instalación especializada médica y está en condición estable ahora mismo, precisó el ministerio.
La RDC ha identificado 1.094 casos confirmados de ébola, incluidas 277 muertes, durante el actual brote declarado el pasado 15 de mayo. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud ha reportado el mayor número de casos registrado nunca en un primer mes de brote.
FUENTE: EL FOCO
FOTO:CORTESIA