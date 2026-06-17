Confirman brote de peste porcina en Moldavia

CIUDAD MCY.- El Gobierno de Moldavia confirmó un nuevo brote de peste porcina africana (PPA) en una finca privada del distrito fronterizo de Cahul, colindante con Rumanía.

Para frenar la propagación de la enfermedad, las autoridades sanitarias decretaron una cuarentena estricta e implementaron restricciones en varias localidades, reseñó el portal web de Telesur

Como parte del protocolo de emergencia, quedaron prohibidos el transporte, el sacrificio y la comercialización de cerdos en la zona afectada por un lapso de 30 días.

Este caso agrava el panorama sanitario del país, que en 2025 ya había contabilizado 51 brotes (36 en cerdos de cría y 15 en fauna silvestre), por lo que se mantiene una vigilancia activa en las áreas de mayor riesgo.

FUENTE: CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA