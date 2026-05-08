Conozca las claves del regreso de Venezuela al FMI

Se busca restablecer el acceso del país a los Derechos Especiales de Giro (DEG)

CIUDAD MCY.- Las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), según el reporte de varias agencias de noticias, llegaron a su término con el anuncio de la normalización de relaciones con Venezuela, así como el fin de las sanciones al Banco Central de Venezuela (BCV).

Este anuncio del pasado 17 de abril, indica que Caracas tendría acceso a miles de millones de dólares y que también podría gestionar en el sistema financiero global por primera vez desde el año 2019.

Un par de días más tarde de haberse difundido esa noticia, la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, reveló detalles de una conversación telefónica con la máxima autoridad del fondo.

“Hoy hablé con la directora general del Fondo Monetario Internacional, la doctora Kristalina Georgieva, y le hablé de la necesidad de que Venezuela acceda a su derecho sobre el giro. Son cinco mil millones de dólares”, aseguró Rodríguez.

Al mencionar esa cifra, la mandataria se estaba refiriendo a los llamados Derechos Especiales de Giro (DEG), es decir, activos de reserva internacionales a los que el Estado debe acceder en su cualidad de miembro del fondo desde el año 1946.

UN POCO DE CONTEXTO

El diputado Jorge Arreaza, quien ejerciera como Canciller venezolano entre los años 2017 y 2021, explicó, en una entrevista con la agencia Venezuela News, que el país solo está restituyendo sus derechos en organismos internacionales.

Una cosa, explicó Arreaza, es que “la Revolución Bolivariana nunca haya apelado a los paquetes de ayuda y las recetas del FMI para condicionar su política económica”, y otra muy distinta que el país pertenece a esa instancia desde 1946, dos años después de su fundación.

Recordó además que “en el año 2019 se dio el suceso del gobierno ficticio de Juan Guaidó”, y fue el FMI, “que ha estado movido por grandes intereses, corporaciones y potencias dominantes”, quien decidió “desconocer al Gobierno de Venezuela y nos excluyeron”. Entonces, lo que ha hecho el FMI, precisó Arreaza, “es reconocer, como hizo el presidente Trump, al Gobierno de Venezuela, y volvemos a ser parte activa del fondo. Es decir, ellos son los que están rectificando”.

LAS SANCIONES

En el escenario de reacomodo de Venezuela, tras el ataque de Estados Unidos y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores, la institucionalidad del país demostró solidez al resistir la embestida sin que se descalabrase el Estado. Desde entonces, Caracas apeló a la diplomacia para salir a flote en medio de un contexto en el cual el país no ha dejado de estar sancionado.

Si bien se han realizado modificaciones legislativas a leyes importantes (Hidrocarburos y Minas), se fomentó una Ley de Amnistía para delitos considerados políticos, también se ha exigido el fin de las más de mil sanciones que pesan sobre la República.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional (AN), precisó este martes que es casi nulo el porcentaje de sanciones levantadas hasta ahora, pero es un avance.

“Fíjense, que de las 1.800 sanciones han sido temporalmente levantadas el 1 %. Y ese 1 % ha significado que la actividad petrolera está empezando a reanimarse. Imaginemos por un momento lo que significaría que no hubiese ninguna sanción, y que Venezuela pueda reinsertarse, como tiene derecho, en el escenario económico, social y cultural del mundo entero”, detalló.

Al respecto, el analista financiero José Ignacio Guarino, ha explicado que la relación con el fondo se enmarca en el contexto de acciones necesarias en el eje económico, pero que “no son inmediatas, por el contrario, el reinicio de las relaciones estará marcado por un proceso donde se retoma el diálogo y se retoman los protocolos institucionales, para lo que pudiera ser la asistencia técnica al país por parte del ente internacional”.

Asimismo, alertó que cualquier tipo de fondos que el país haya tenido retenidos, producto de las sanciones, y que sean liberados, pudieran aliviar el gasto público de la nación y permitir la fluidez de divisas.

Lo cierto es que el asunto de las sanciones, ya nadie lo duda, son maniobras políticas de Washington para salir de gobiernos que no le siguen el juego o para quedarse con el control de recursos estratégicos como el petróleo, por ejemplo.

PASO A PASO

Volviendo al tema del FMI, hay que acuñar que este reinicio paulatino de relación con el ente multilateral tiene varios pasos, como detalló el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, cuando definió la hoja de ruta de la República con el fondo para el restablecimiento pleno de los derechos del país en ese escenario. Los pasos son: recuperar la voz y el voto institucional, acceso a recursos e interacción global y producción nacional sobre deuda.

Ahora bien, y quizá este aspecto es el que causa más alertas en la opinón pública, Ortega fue enfático al declarar que “no está planteado el endeudamiento», ya que el Gobierno bolivariano cree que «la recuperación de Venezuela la vamos a construir los venezolanos con producción, con trabajo, como lo hemos venido haciendo los últimos 5 años de crecimiento”.

FUENTE: CIUDAD CS

FOTO: CORTESÍA