Este estudio en arrecifes de coral podría revolucionar la medicina y biotecnología

CIUDAD MCY.- Un equipo internacional de científicos descubrió que los arrecifes de coral son el hogar de una variedad de microbios, cada uno asociado a especies de coral específicas. El estudio, publicado en la revista Nature, reveló un nivel de diversidad previamente desconocido en estos ecosistemas.

Investigadores de la Universidad de Galway, descubrieron que los microbios que habitan en los arrecifes producen compuestos químicos con gran potencial para aplicaciones en medicina y biotecnología. El descubrimiento pone de relieve la importancia de estos ecosistemas, que enfrentan crecientes amenazas.

La diversidad invisible de los arrecifes conocidos como los «bosques lluviosos del mar», sostienen aproximadamente un tercio de toda la vida marina visible. Son cruciales para la biodiversidad y brindan servicios importantes, como el fomento del turismo y la ciclicidad de nutrientes en los ecosistemas oceánicos.

Sin embargo, los científicos adviertieron que gran parte de su verdadera diversidad se encuentra a nivel microscópico. Este mundo oculto, conocido como el microbioma, no puede ser observado a simple vista, pero desempeña un papel central en la salud y función del arrecife.

Con el apoyo del consorcio Tara Pacific, los investigadores analizaron muestras de microbiomas de 99 arrecifes de coral en 32 islas del Pacífico. A partir de este trabajo, reconstruyeron los genomas de 645 especies microbianas, de las cuales más del 99% nunca habían sido descritas genéticamente.

Estos microbios son socios altamente especializados que viven en estrecha relación con los corales. Muchos actúan como productores de compuestos bioactivos, que son químicos capaces de influir en procesos biológicos y que podrían tener valor médico o industrial.

El estudio también reveló que las bacterias asociadas a los corales contienen una gama más amplia de clústeres de genes biosintéticos que cualquier otra registrada en el océano, lo que indica un potencial sin explotar para avances en biotecnología y medicina.

Entre las bacterias ricas en biosíntesis en el microbioma del arrecife, se identificaron microorganismos previamente desconocidos, como el Acidobacteriota, que vive con los corales y producen nuevas enzimas con emocionantes usos potenciales en biotecnología.

FUENTE:EL FOCO

FOTO:CORTESIA