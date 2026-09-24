Consulta Popular mejora servicio de agua en la comuna «Itoto Manto» de FLA

CIUDAD MCY.- Con el propósito de fortalecer la infraestructura y mejorar el servicio de agua en las comunidades del municipio Francisco Linares Alcántara, el equipo de Aguas y Redes ejecutó la instalación de tuberías en la comunidad El Paraíso, específicamente en la calle Daniel Lozada.

En esta primera etapa fueron colocados 400 metros lineales de tubería de 90 milímetros, como parte de un proyecto que contempla la instalación de 800 metros lineales para atender las necesidades de la comuna.

La obra corresponde a un proyecto comunal priorizado en la pasada Consulta Popular y cuenta con el respaldo de la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, quien aporta la tubería requerida, en articulación con el alcalde Víctor Bravo para avanzar en su ejecución.

Por su parte, Kenia Peraza, líder de la comunidad El Paraíso, agradeció los trabajos que se vienen desarrollando en la comuna y destacó la importancia de estas acciones para atender las necesidades planteadas por los habitantes.

Finalmente, cabe mencionar que con esta intervención avanzan las acciones para fortalecer la infraestructura del servicio de agua y brindar soluciones a las familias de la comuna «Itoto Manto», dando continuidad a los proyectos priorizados por el Poder Popular.

PRENSA ALCALDÍA DE FLA

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