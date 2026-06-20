Consultan a gobernadores sobre reestructuración y reingeniería del Gobierno

CIUDAD MCY.- El responsable de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, Héctor Rodríguez, pidió este viernes a los gobernadores y gobernadoras del país que «con su experiencia gerencial y política se tomen un tiempo para hacer una reflexión sobre esta iniciativa que busca optimizar la gestión pública.

«Hagan sus aportes individualmente y con sus equipos y no las hacen llegar, dígannos qué creen ustedes que debemos cambiar, qué debemos corregir, para nosotros tratar de ver dónde están los consensos y presentárselos a la presidenta encargada», dijo Rodríguez durante una videoconferencia.

Así también, les exhortó a promover en sus respectivas regiones la participación ciudadana en la página web www.reingenieria.gob.ve. «Ustedes pueden pedirle a los funcionarios de sus gobernaciones que participen, individual o colectivamente, y le pediríamos a ustedes pues que ayuden a liderar este debate con la sociedad para que lo que finalmente se presente a la presidenta tenga el mayor consenso y la mayor fuerza posible para vencer las inercias burocráticas que tenemos», agregó.

El comisionado presidencial les explicó a los mandatarios regionales que este proceso de reorganizar «hay que hacerlo con racionalidad y coherencia», al tiempo que aclaró que no está planteado despedir funcionarios, pero «sí reorganizarlos para que puedan prestar los servicios que amerita la población». Tampoco se va a disminuir los servicios sociales, sino que, por el contrario, se van a ampliar.

Alberto Galíndez, gobernador de Cojedes, dijo que una reestructuración y reingeniería del Gobierno «implica una cantidad de consecuencias de tipo político, pero hay que asumirlas».

Consideró que hay ministerios cuyas tareas «se solapan», y eso «convierte al Estado en un órgano completamente ineficiente». Invitó además a revisar las empresas propiedad del Estado y evaluar su pertinencia.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el pasado 26 de mayo la creación de una Comisión para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, la cual debe presentarle una propuesta a los 90 días de esa fecha.

FUENTE : VICEPRESIDENCIA SOCIAL

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