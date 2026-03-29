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Venezuela

Consumo de pescado se consolida como tercera fuente de proteína para los venezolanos

PorLuisa Pedroza

Mar 29, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez, constató el despliegue de la Feria “Venezuela Come Pescado” para garantizar la proteína del mar a los venezolanos durante la Semana Santa, y recalcó que actualmente el pescado se consolida con el 17 % de consumo como la tercera fuente de proteína en la canasta proteica de los venezolanos.

A través de su canal de Telegram, la mandataria (E) destacó que con esto se avanza con firmeza hacia una Venezuela productiva, soberana y que apuesta a un futuro libre de sanciones para asegurar el bienestar y la prosperidad nacional.

Además, señaló que este sector muestra en el 2026 un sólido desempeño con 23 % de crecimiento en comparación con el 2025, y un incremento del 225 % en las exportaciones del Motor Agroalimentario, Pesquero y Acuícola durante los últimos años

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA 

Por Luisa Pedroza

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