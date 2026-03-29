Carta del presidente Maduro y Cilia a Venezuela: Estamos bien, firmes y en oración permanente

CIUDAD MCY.- “Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, informaron el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros y su esposa, la primera dama y diputada Cilia Flores, en una carta transmitida este domingo en sus redes sociales.

En el texto de la misiva, la pareja presidencial, que se encuentra en EE.UU. en un cuestionado proceso judicial, llamaron “a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas”.

“Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”, ratificaron.

A continuación, el texto íntegro de la carta dirigida al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela:

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente.

Sentimos una profunda admiración por la capacidad de nuestro pueblo para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras. Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida.

Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien.

Y como dijo nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio según san Lucas: “Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá”. Que pidan con fe, que busquen con esperanza, que llamen con amor, porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz.

Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre.

FUENTE: VTV

FOTO:CORTESIA