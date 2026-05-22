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Coromoto Godoy presenta cartas credenciales como embajadora de Venezuela ante la ONU

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PorRafael Velásquez

May 22, 2026

La diplomática entregó los documentos oficiales al secretario general del organismo, António Guterres, ratificando los principios de la Diplomacia Bolivariana de Paz en el escenario multilateral

CIUDAD MCY.-La representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Coromoto Godoy, presentó este jueves oficialmente las cartas credenciales que la acreditan como embajadora ante el secretario general de la entidad, António Guterres.

La información fue difundida por la diplomática a través de sus redes sociales, donde destacó la relevancia de su designación bajo las directrices del Ejecutivo nacional.

FUENTE: GLOBOVISION

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