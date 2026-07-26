Corremos por Venezuela desbordó solidaridad

CIUDAD MCY.- La solidaridad volvió a marcar el paso este domingo 26 de julio con la celebración de la carrera benéfica «Corremos por Venezuela», realizada en los emblemáticos monolitos del Paseo Los Próceres, donde cerca de 2.750 personas se dieron cita para correr con un mismo propósito: brindar esperanza a las familias afectadas por el doblete sísmico ocurrido el pasado 24 de junio.

Niños, adolescentes, adultos mayores, familias completas con sus mascotas atendieron el llamado de los clubes de corredores de la Gran Caracas, convirtiendo cada kilómetro recorrido en un gesto de apoyo para quienes hoy enfrentan las consecuencias de la tragedia.

La actividad permitió recaudar ocho toneladas de donativos entre medicamentos, artículos de higiene personal, insumos médicos y productos para bebés, destinados a los damnificados.

Pasos con propósitos

Entre los participantes figuró el ministro del Poder Popular para el Deporte, Franklin Cardillo, quien destacó el carácter solidario de esta iniciativa nacida desde el movimiento de corredores de Caracas.

«Estamos en esta iniciativa que nació de todos los clubes de la Gran Caracas y que se bautizó ‘Corremos por Venezuela’, que consiste en kilómetros con propósito para apoyar a todas las familias víctimas del doblete sísmico. Todos nosotros, que normalmente corremos por las calles de nuestra capital, nos unimos para sumar a otros, así como hoy nos acompaña el embajador de la India, Ashok Babu, que muy gentilmente ha estado acompañando a nuestro país durante todo este suceso», expresó.

Cardillo también agradeció el respaldo brindado por el Gobierno de la India, a través de la presidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, y anunció la expansión de las jornadas de yoga dirigidas a las familias afectadas.

«Junto a la embajada de la India trajimos esta actividad de yoga para todas las personas que se quieran unir, la realizamos todos los años y esta vez la podremos disfrutar después de la carrera para reconectar con el espíritu. Vamos a masificar esta disciplina en los 107 campamentos transitorios de Caracas, La Guaira, Miranda y Aragua para que todos nuestros afectados puedan recibir sus beneficios», afirmó.

Asimismo, resaltó el impulso de espacios para el deporte, la recreación y el sano esparcimiento en medio de la adversidad, como herramientas fundamentales para fortalecer el bienestar físico y emocional de la población.

Masificación del yoga

Por su parte, el embajador de la India en Venezuela, Ashok Babu, agradeció la invitación a una actividad que calificó como «profundamente humana y solidaria».

«Quiero hacer hincapié en la práctica del yoga para fortalecer tanto el cuerpo como la mente en estos momentos críticos, después del terremoto que dejó a muchas personas mental y psicológicamente afectadas. Desde el Gobierno de la India extendemos nuestro máximo apoyo al gobierno hermano de la República Bolivariana de Venezuela», manifestó.

Los protagonistas de la jornada también compartieron el significado personal de participar en esta carrera con propósito, como el exteniente jubilado de los Bomberos del Este, Antonio Araujo, quien completó la distancia de 10 kilómetros.

«Vine a correr estos kilómetros con propósito atendiendo el llamado de ayudar a las personas que quedaron damnificadas por el terremoto. Fue muy importante la participación de todos estos corredores en pro de esta noble causa», aseguró.

Mientras tanto, Doris Benítez, integrante del club Titanes Runners, destacó la buena respuesta de su equipo.

«Todo nuestro club hizo presencia para apoyar a toda nuestra gente de La Guaira después de los fuertes sismos que ocurrieron el 24 de junio, que nos dejaron bastante devastados social y moralmente, pero demostrando que unidos somos más. Todos esos kilómetros fueron llenos de solidaridad», afirmó.

Conexión interior

Tras completarse las distancias de la carrera, los asistentes participaron en una clase colectiva de yoga dirigida por instructores especializados para promover la relajación, la conexión interior y el bienestar emocional como parte del proceso de recuperación.

Una de las participantes fue Andrea Bollineli, quien disfrutó los 4 kilómetros junto a su mascota Dory antes de sumarse a la sesión de yoga.

«Salí en los 4 kilómetros junto a mi perro Dory y eso me hizo realizar un tiempo récord, porque ella llevaba más energía que yo e iba a su paso. Después nos vinimos para acá, para descansar y reconectar el espíritu con estos ejercicios. He tenido muchas emociones juntas porque al entregar la donación me sentí cerquita de todas esas personas que más lo necesitan, espero que mi aporte, por más chiquito que sea, signifique una gran ayuda para ellos», expresó.

Con cada paso, cada donativo y cada muestra de solidaridad en «Corremos por Venezuela» demostró que el deporte tiene la capacidad de aliviar heridas y sembrar esperanza.

FUENTE : MI DEPORTE

FOTO : CORTESÍA