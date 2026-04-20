Cuba comienza campaña “Mi firma por la Patria” en respaldo a la paz

CIUDAD MCY.- En Playa Girón, «firmamos la declaración inequívoca de que la Revolución cubana jamás negociará sus principios”, externó el jefe de Estado de la mayor de las Antillas.

Con la rúbrica del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dio inicio este domingo una campaña de recolección de firmas en todo el territorio nacional bajo el nombre “Mi firma por la Patria”, cuyo propósito es mostrar el respaldo a la Revolución y reiterar la vocación de la isla por la paz.

El mandatario estampó su rúbrica en Playa Girón, en la provincia de Matanzas, en el marco del acto por el 65 aniversario de la victoria cubana contra la invasión mercenaria estadounidense en abril de 1961.

“Hoy, allí (en Girón), depositamos flores blancas, reverenciando su heroísmo, y firmamos la declaración inequívoca de que la Revolución cubana jamás negociará sus principios”, externó el jefe de Estado de la mayor de las Antillas en sus redes sociales.

La Cancillería señaló en un comunicado que la iniciativa “respalda la convocatoria realizada por el mandatario en el acto por el 65 aniversario de la declaración del carácter socialista de la Revolución, a organizaciones de Cuba y el mundo para que en cada rincón del planeta se conozca la verdad de Cuba”.

“También constituye un modo de patentizar la Declaración del Gobierno Revolucionario, emitida en igual fecha, que muestra el compromiso de este pueblo con la paz, pero la firmeza y disposición a defender la soberanía”, agregó el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista Cubano (PCC), Roberto Morales Ojeda, quien también participó en el acto de Playa Girón, convocó, desde el legado de los combatientes de Girón, a respaldar la campaña Mi firma por la Patria, “una propuesta de la sociedad civil que representa nuestro reclamo a vivir en paz”.

Consideró que es también un compromiso con los cubanos que cayeron en Playa Girón.

FUENTE: RESUMEN LATINO

FOTO: CORTESIA