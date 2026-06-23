Cuba decretó duelo oficial por fallecimiento del comandante Ramiro Valdés

CIUDAD MCY.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, declara una jornada de duelo nacional con motivo de la pérdida física de Ramiro Valdés Menéndez. La medida presidencial rinde honores a uno de los líderes históricos más influyentes de la Revolución socialista de 1959.

La disposición oficial establece el izamiento de la bandera cubana a media asta en todas las instituciones públicas y edificaciones militares durante este martes. Asimismo, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias organiza un homenaje póstumo en el cual se expondrán los restos mortales del combatiente.

El jefe de Estado cubano destaca la lealtad absoluta y la consagración ejemplar del alto dirigente hacia el país caribeño. Valdés es recordado históricamente por acompañar a Fidel Castro en el asalto al Cuartel Moncada, acción militar clave contra la dictadura de Fulgencio Batista.

Desde el triunfo revolucionario, el comandante asume responsabilidades fundamentales en la estructura del Gobierno cubano. El histórico estratega destaca como uno de los fundadores del Departamento de Seguridad del Estado y ejerce el cargo de ministro del Interior en dos oportunidades.

AVN