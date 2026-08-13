Cultores de Revenga despliegan Plan Cultura Vial en la avenida Bolívar de El Consejo

CIUDAD MCY .- Este jueves se llevó a cabo un dinámico abordaje cultural y preventivo en la avenida Bolívar del municipio José Rafael Revenga, donde cultores y artistas locales tomaron la vía para concienciar a conductores y motorizados a través de las manifestaciones tradicionales de la jurisdicción, actividad enmarcada en el Plan Cultura Vial.

La jornada, ambientada con el colorido de la tradicional Burriquita y diversas expresiones artísticas de la zona, utilizó el arte y la pedagogía para hacer un llamado directo a la responsabilidad vial.

El foco principal de la actividad estuvo dedicado a orientar a los motorizados sobre el uso obligatorio del casco protector, así como a incentivar en los conductores el uso del cinturón de seguridad y el respeto a las leyes de tránsito.

Al respecto, Carol Morales, directora de la Séptima Transformación de la Alcaldía del Municipio José Rafael Revenga, resaltó la importancia de utilizar la identidad cultural como herramienta de formación ciudadana.

«Nuestros cultores y la manifestación de La Burriquita tomaron la avenida Bolívar para transmitir un mensaje de vida y prevención a través del arte. Buscamos que los motorizados tomen conciencia sobre el uso del casco y que los conductores respeten el cinturón y las normas de tránsito, promoviendo una convivencia armónica y segura en nuestro municipio», afirmó Morales.

El despliegue contó con la interacción constante entre los artistas tradicionales, los transeúntes y los conductores, apoyados por los organismos de seguridad para garantizar el orden en la vía.

PRENSA ALCALDÍA DE REVENGA

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