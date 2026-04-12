“De luz a luz” celebró la obra de la polifacética Conny Méndez

CIUDAD MCY.- Bajo el cobijo de una persistente lluvia caraqueña, este sábado 11 de abril, la calidez de la música se impuso para rendir tributo a una de las figuras más polifacéticas de nuestra historia: Conny Méndez.

La actividad organizada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través de la Misión Cultura, celebró los 128 años del natalicio de la artista venezolana, en la Casa de la Libertad y la Cultura Alí Primera, otrora Cuartel San Carlos.

En presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, la vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, entre otras autoridades, cultores y artistas, se entonaron temas emblemáticos de la cantante y compositora homenajeada frente a un público entusiasta y admirador de su obra.

Más allá del escenario, el homenaje trajo consigo una noticia maravillosa para el patrimonio sonoro del país. Cazal anunció la iniciativa de grabar la discografía infantil de Méndez en colaboración con el Ministerio de Cultura, proyecto que se enmarca en la celebración de los 20 años del Hospital Cardiológico Infantil Latinoamericano Dr. Gilberto Rodríguez Ochoa.

Por su parte, Iturria, reconoció que, aunque el proyecto es un desafío ambicioso por el tiempo —el aniversario es el próximo 20 de agosto—, “va a ser un regalo hermosísimo para las niñas y niños de Venezuela, de ayer y de mañana”.

Tributo que une generaciones

Con la música como hilo conductor de la tarde, las cantantes Fabiola José, Nathaly Pérez y Ana Cecilia Loyo dieron vida a piezas fundamentales como “Venezuela habla cantando”, “Mi Negrita Marisol”, junto a joyas del repertorio infantil como “Pegadita de tu falda” y “Cuento de Hadas”.

Para Loyo la esencia de Conny sigue vigente en sus canciones, en sus letras, en su espiritualidad. Mientras que, Fabiola José resaltó la alegría y el honor de interpretar canciones de una creadora multifacética como Conny Méndez, quien “es un grandísimo ejemplo para todas las mujeres y hombres de este país”.

El encuentro cerró entre aplausos y el eco de temas que ya son parte de la memoria colectiva del país. Al final de la jornada, quedó la certeza de que el legado de Conny Méndez sigue intacto: una luz que une generaciones.

FUENTE: MINCULTURA

FOTO:CORTESIA