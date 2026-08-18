Defensoría del Pueblo conforma mesa técnica para seguimiento de incidencias en el sistema eléctrico

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, acordó crear una instancia de trabajo tras reunirse con dirigentes de Zulia para evaluar propuestas que permitan atender las fallas eléctricas y mitigar el racionamiento en esa entidad

CIUDAD MCY.- La Defensora del Pueblo, Eglée González Lobato, recibió en su despacho al ex alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, quien acudió a la sede institucional junto a dirigentes políticos de Unión y Cambio, para exponer la situación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el estado Zulia.

Durante el encuentro, González Lobato explicó que la Defensoría del Pueblo, en el marco de su mandato constitucional de vigilancia de los servicios públicos, monitorea de forma permanente las denuncias, reportes e incidencias procedentes de todos los estados del país sobre fallas en el sistema eléctrico, con la finalidad de hacer alarmas tempranas ante la agudización de problemas con ese y otros servicios públicos.

De igual forma, estableció los canales de comunicación entre la Defensoría del Pueblo y la Mesa Zuliana por la Autosuficiencia Energética, representada por Rafael Ramírez, para poder obtener información técnica y la propuesta que esta instancia, conformada por gremios empresariales, colegios profesionales, universidades e instituciones civiles de esa entidad, tiene para lograr a través de las termoeléctricas, atender la demanda de energía del Zulia y disminuir el racionamiento eléctrico en la entidad.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

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