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Delcy Rodríguez: «Estamos llamados a marchar juntos, por la paz y la convivencia democrática»

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PorMilexis Pino

Abr 26, 2026

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, saludó este domingo la movilización realizada en el estado Yaracuy, en el marco de la denominada «Gran Peregrinación por una Venezuela Sin Sanciones».

A través de su cuenta en la red social Instagram, la mandataria destacó el «entusiasmo» de la población yaracuyana: «hoy, más que nunca, estamos llamados a marchar juntos en un objetivo común: la paz, la convivencia democrática y el entendimiento para consolidar el desarrollo económico y social de nuestro país. Frente a las dificultades, sumemos nuestras voluntades para construir soluciones juntos», expresó.

El objetivo de dichas movilizaciones es visibilizar el rechazo a las sanciones y promover un esquema de convivencia que permita avanzar en la agenda social y productiva del Estado venezolano.

FUENTE GLOBOVISIÓN 

FOTO: CORTESÍA 

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