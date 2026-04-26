Más de 4 mil nuevos efectivos fortalecen filas de la Fuerza Armada

CIUDAD MCY.- La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) graduó a 4 mil 070 efectivos de su tropa profesional, en el marco de la conmemoración del 216° aniversario del Ministerio de la Defensa. Esta nueva cohorte de profesionales conformada por mujeres y hombres comprometidos con la defensa de la Patria, se encuentra lista para poner en práctica sus más dotados componentes para las labores de seguridad del país.

El Ministro de la Defensa, General en Jefe Gustavo González López, encabezó el acto conmemorativo bajo las premisas de «Disciplina, Obediencia y Subordinación», en compañía de los integrantes del Alto Mando Militar.

Durante la ceremonia desarrollada en el Patio de Honor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV), el ministro González López informó que esta promoción lleva el nombre del general en jefe Jorge Luis García Carneiro. En este sentido, destacó que el nuevo grupo de profesionales representa la continuidad de la doctrina militar y la unión cívico-militar-policial en el territorio nacional.

En su discurso, el titular de la cartera castrense hizo un llamado a los graduandos a mantener el respeto por la institución. «Cuiden de su uniforme, ese uniforme no nos pertenece, ese uniforme es del pueblo, no lo manchen, sean hombres de honor, sean hombres de valor y siempre lleven por alto: la Patria primero», expresó.

Para finalizar, instó a las y los graduandos a mantener el compromiso con la nación y a compartir este logro académico y profesional con sus familiares.

Con esta nueva y eficaz incorporación, la FANB robustece y empodera sus filas de combate, defensa y disciplina, dispuestas para garantizar la seguridad, resguardo y desarrollo integral de la Patria grande.

FUENTE CIUDAD CCS

FOTO: CORTESÍA