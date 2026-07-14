Delcy Rodríguez recibió 35 toneladas de ayuda humanitaria de Rusia tras doble sismo en Venezuela

CIUDAD MCY.- La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, realizó un recorrido de inspección por el centro de acopio desplegado en la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, en La Carlota, para constatar la recepción y distribución de 35 toneladas de asistencia humanitaria enviadas por el Gobierno de la Federación de Rusia.

En la actividad, orientada a coordinar la atención directa a las familias afectadas por los recientes eventos sísmicos, la Jefa de Estado estuvo acompañada por el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, y el excelentísimo señor Sergey Melik-Bagdasarov, embajador de la Federación de Rusia en el país.

El cargamento técnico y humanitario dispuesto en la exposición del centro de acopio comprende 9.5 toneladas de alimentos no perecederos como arroz y proteína enlatada, 4.5 toneladas de insumos médicos que incluyen kits de laboratorio y unidades de insulina, así como 21 toneladas de artículos de cuidado personal, sábanas, mangueras, bombas de achique y 30 tiendas de campaña familiares de gran capacidad destinadas a brindar refugio temporal a 300 personas.

El ingreso de esta asistencia comenzó formalmente este sábado 11 de julio con el arribo del primer cargamento enviado desde el país euroasiático, consolidando el soporte logístico e institucional entre ambas naciones para atender de forma inmediata la emergencia en el territorio nacional.

FUENTE : EL FOCO

FOTO : CORTESÍA