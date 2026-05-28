Delcy Rodríguez sobre los migrantes: «Es hora de que regresen a su patria»

La mandataria (E) aseguró que los venezolanos que salieron del país fueron «duramente golpeados por la xenofobia» y privados de derechos humanos esenciales, por lo que extendió su reconocimiento a los mismos

CIUDAD MCY.- La presidenta (E), Delcy Rodríguez, durante la gran Peregrinación Nacional llevada a cabo en el estado Anzoátegui, hizo un exhorto a los venezolanos en el exterior a retornar a la nación. El llamado fue realizado durante un encuentro en las instalaciones del puerto comercial Eulalia Buroz.

«Es hora de que regresen su a Venezuela, Venezuela los necesita».

Tras asegurar que los migrantes venezolanos han sido víctimas de xenofobia, han experimentado incidencias laborales y sus derechos fueron negados, extendió su apoyo a los ciudadanos.

«Los migrantes que cruzaron nuestras fronteras son migrantes que fueron duramente golpeados por xenofobia, por depravación laboral, que fueron privados de derechos humanos esenciales. Así que, a los migrantes, nuestro reconocimiento», mencionó la mandataria.

Rodríguez contrastó la situación actual de los migrantes venezolanos con el pasado del país, destacando que Venezuela funcionó originalmente como una nación receptora que acogió a comunidades de distintos países.

Hemos sido un país que sabe como convivir con los migrantes y nuestros migrantes que cruzaron fronteras no se encontraron con un pueblo como el venezolano. Encontraron pueblos que los rechazaron, que los explotaron. Por eso le decimos a los migrantes: es hora de que regresen su a Venezuela, Venezuela los necesita «, afirmó Rodríguez.

En su discurso, enfatizó que la iniciativa «Venezuela Renace» evidencia las oportunidades existentes en la nación para el desarrollo integral de las nuevas generaciones.

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA