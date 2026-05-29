Instalado encuentro económico-productivo del Programa para la Paz y la Convivencia

CIUDAD MCY.-En un esfuerzo conjunto por consolidar el diálogo económico y productivo nacional, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de trabajo con representantes del sector empresarial privado del país; con el propósito de fortalecer la estabilidad, la armonía social y el reencuentro nacional a través de la pluralidad y el reconocimiento mutuo.

La actividad se desarrolló este jueves, durante una jornada del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, una plataforma de diálogo y reconciliación impulsada por el Estado venezolano desde su instalación oficial en enero del presente año.

En esta línea, es de interés resaltar que esta iniciativa nacional recientemente superó su balance de los primeros 100 días de gestión con más de 500 horas de reuniones junto a un aproximado de 30 sectores de la sociedad.

En contexto, en días anteriores, como parte de las medidas destinadas a la reconciliación nacional, la Presidenta Encargada, ofreció un balance de gran relevancia sobre la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, informando que, en 63 días efectivos de vigencia, la ley ha beneficiado a 8 mil 740 personas en todo el territorio nacional.

Durante este encuentro, la Jefa de Estado encargada estuvo acompañada por una destacada comitiva del Gabinete Ejecutivo y los poderes públicos; entre los cuales estuvieron: Ernesto Villegas, coordinador del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática; Ana María San Juan, secretaria ejecutiva del programa; Larry Devoe, fiscal general de la República; Anabel Pereira, ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas; entre otras autoridades del tren ministerial, además de una delegación del sector empresarial privado del país.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA