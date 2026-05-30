Delegación turística de Venezuela se capacita en hotelería de lujo en China

CIUDAD MCY.- Con el objetivo de conocer la experiencia en hotelería de China, funcionarios del sector turístico venezolano visitaron el Hotel Mandarín Oriental, uno de los más lujosos y emblemáticos de Sanya, Hainan.

Durante el encuentro, que forma parte del Seminario Bilateral de Gestión Turística, representantes del hotel compartieron estrategias como la hiperpersonalización, integración tecnológica avanzada y la adaptación a las nuevas tendencias culturales en la gestión hotelera.

Este intercambio de experiencias refuerza el aprendizaje de las y los participantes, permitiéndoles conocer metodologías para modernizar las operaciones, maximizar los beneficios económicos y elevar la calidad del servicio, transformando así la estancia en una experiencia única para el huésped.

Vale destacar que el Hotel Mandarín Oriental, situado en el barrio comercial de Dadonghai Beach, ofrece a los amantes de la aventura una variedad de deportes acuáticos, como windsurf, kayak y vela.

También cuenta con la Reserva Natural de Aves del Río Sanya, el Centro de Exposiciones Culturales Sanya Beauty Crown y el acceso a playas paradisíacas.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA