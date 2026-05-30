Banco Digital de los Trabajadores restablece operatividad de su plataforma

CIUDAD MCY.- A través de los canales oficiales del Banco Digital de los Trabajadores (BDT), se informó sobre el restablecimiento operativo de la plataforma digital de dicho ente financiero.

Estas interrupciones temporales en los servicios virtuales del BDT surgieron a partir de labores técnicas y preventivas en la infraestructura tecnológica.

En las redes sociales de la entidad financiera se emitió un agradecimiento a su clientela por su confianza, paciencia y comprensión, además de ofrecer disculpas por los inconvenientes ocasionados.

El BDT, realizará hasta el próximo sábado una serie de jornadas especiales de atención integral, diseñadas para brindar una asistencia personalizada.

Durante este viernes, el horario de atención se extenderá hasta las 6:00 p. m. Mientras que el próximo sábado, la atención al público se llevará a cabo en un horario comprendido entre las 8:30 a.m. y las 3:30 p. m.

FUENTE: VTV

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