Desarrollan neuronas artificiales de bajo consumo que imitan con precisión al cerebro humano

CIUDAD MCY.- Científicos de la Universidad de Massachusetts Amherst ha alcanzado un hito fundamental en el campo de la computación neuromórfica aldesarrollar neuronas artificiales que imitan con precisión al cerebro humano.

Este avance permite, por primera vez, que los dispositivos electrónicos imiten la biología con una precisión sin precedentes.

Durante décadas, reproducir la extraordinaria eficiencia energética del cerebro humano utilizando materiales sintéticos ha sido uno de los mayores desafíos de la tecnología.

Los procesadores convencionales han requerido históricamente voltajes demasiado elevados para operar, lo que creaba una barrera técnica significativa para lograr una integración efectiva y segura con sistemas biológicos reales.

La investigación de UMass Amherst, publicada recientemente en la revista Nature Communications, destaca la creación de dispositivos innovadores que operan en rangos de voltaje idénticos a los de las células vivas.

Gracias a este desarrollo revolucionario, la posibilidad de crear sistemas de computación que razonen y aprendan con un gasto energético mínimo está más cerca que nunca.

FUENTE: VENEZUELA NEW

FOTO: CORTESIA