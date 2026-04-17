“Roxbass” la villacurana que resuena con fuerza en Europa

El poder musical femenino está bien representado por Roxana Herrera, al ejecutar su bajo sobre escenarios del viejo continente

CIUDAD MCY.- Si creías que el metal era solo un «club de varones» es porque no has escuchado el intenso sonido de las cuerdas de Roxana Herrera, nacida en diciembre de 1990 y originaria de Villa de Cura. La bajista aragüeña que ya se había ganado un lugar en la historia del rock nacional, es hoy una de nuestras exportaciones musicales más poderosas en la escena internacional.

Formó su primera banda, Armoni, cuando solo tenía 17 años y así se inició como guitarrista, sin embargo, en su búsqueda instrumental y trajinar por toques locales la conquistó el exigente bajo, y fue hasta que se unió a Arastral cuando dio sus primeros pasos en la escena musical de conciertos y festivales.

SALTO A LA FAMA CON GILLMAN

En una convocatoria de la banda Gillman a audiciones para seleccionar a un nuevo bajista, Roxana se sintió atraída por el reto de tocar con el grupo de una trayectoria musical tan consolidada. “En ese momento tenía solo 21 años y recuerdo haber estado junto a músicos de gran experiencia de diferentes ciudades del país. Fui la única mujer presente en la audición, lo que le dio aún más significado”, y una semana después la banda anunció que ella había sido seleccionada como bajista de Paul Gillman.

Roxana retumbó con fuerza en 2011 cuando se erigió como la primera mujer en integrar oficialmente la banda Gillman, al demostrar que el talento no tiene género. Estuvo hasta el 2014 con el «Guerrero del Rock» en la que demostró una técnica impecable y una presencia escénica que dejó claro que Aragua derrocha talento.

DE ARASTRAL A EUROPA

Desde su llegada a España ha trabajado con constancia para continuar su carrera artística y mantenerse activa, un reto exigente, pero una experiencia que fortalece.

Pero su historia no empezó ni terminó ahí. Antes de Gillman, Roxana ya había pulido su sonido en bandas como Armony y Dreamland, para luego consolidarse en Arastral, agrupación de metal melódico donde su bajo era el corazón del ritmo.

Trabajó con David Readman en 2021 en el sencillo «Madame Medusa», videoclip incluido. Igualmente con la banda madrileña Endernity en 2022 ofreciendo conciertos en Vigo, Murcia y Fuenlabrada.

Cobra Spell: Desde abril de 2023 se unió a esta banda internacional de heavy metal liderada por Sonia Anubis, realizando giras por festivales como el Rock Imperium. A finales de 2024 anunció su salida de este proyecto.

Darktemis: Actualmente sigue activa en España como la nueva bajista de esta agrupación, exponente del metal gótico sinfónico demostrando el «power venezolano» con quienes grabó el clip del tema principal de su primer álbum Asylum.

Actualmente la villacurana participa como bajista de sesión, a la vez que desarrolla proyectos personales como el canto. Además, es responsable de la estructura compositiva y de toda la conceptualización de su proyecto.

JOSÉ MEDINA / MARCOS GAVIDIA

FOTO: REFERENCIAL