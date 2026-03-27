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Descanso escolar con motivo a la Semana Santa será desde el 30-Mar hasta el 03-Abr

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PorMilexis Pino

Mar 26, 2026

CIUDAD MCY.- El ministerio del Poder Popular para la Educación recordó que el periodo de descanso correspondiente a la Semana Santa iniciará el próximo lunes 30 de marzo, extendiéndose hasta el viernes 3 de abril, de acuerdo con el calendario escolar 2025-2026.

Durante estos días, la comunidad educativa nacional hará una pausa en sus actividades regulares para fomentar el encuentro familiar y el fortalecimiento de los valores ciudadanos en todo el país.

El reinicio de las actividades académicas está pautado para el lunes 6 de abril. En esta fecha, estudiantes y docentes se reencontrarán en las aulas para dar inicio al último Momento Pedagógico del año escolar en curso, etapa fundamental para la culminación exitosa de los proyectos de aprendizaje y la evaluación final de los objetivos académicos.

FUENTE VTV

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