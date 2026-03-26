Presidenta encargada se reunió con equipo económico para evaluar planes productivos

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, lideró este jueves una reunión de trabajo en el Palacio de Miraflores, Caracas, con el equipo económico y ministerial, para revisar los planes de los 14 motores de la Agenda Económica Bolivariana.

El encuentro también consiste en llevar adelante la primera transformación de la Ley Orgánica del Plan de la Patria, como parte de las Siete Transformaciones (7T).

La reunión cuenta con la presencia del vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega; el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico e Industrias Básicas, Héctor Silva; el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón; la ministra del Poder Popular para las Finanzas, Anabel Pereira; y el viceministro del oro, Luis Pérez.

Las autoridades evalúan las políticas de acción destinadas a consolidar el desarrollo económico nacional, prestando especial atención a la estabilización macroeconómica, la cooperación energética y minera y la recuperación productiva.

Estas reuniones prevén la coordinación con empresas internacionales para llevar adelante estrategias de cooperación técnica en beneficio de la República.

FUENTE AVN

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