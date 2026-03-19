Designan a Tarek William Saab nuevo jefe de la Gran Misión Venezuela

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la noche del miércoles nuevos nombramientos en áreas estratégicas tanto en el ámbito cultural y educativo del país.

Rodríguez designó a Tarek William Saab como jefe de la Gran Misión «Viva Venezuela, Mi Patria Querida», un programa orientado a la promoción de valores culturales y patrimoniales.

Según lo notificado, Saab tendrá la responsabilidad de consolidar iniciativas vinculadas a la preservación de tradiciones y al fortalecimiento de la identidad nacional, desde una instancia adscrita al Despacho de la Presidencia.

Saab ejerció como fiscal general de la República desde el año 2017, hasta el mes de febrero de este año, cuando asumió como defensor del pueblo interino.

Es activista de derechos humanos. Participó en la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue diputado (2000-2004), gobernador del estado Anzoátegui (2004-2012), presidente de la Defensoría del Pueblo (2014-2017) y, desde agosto de 2017 hasta el 25 de febrero de 2026, ejerció como fiscal de la nación.

Saab es autor de varios libros de poesía y su filosofía de vida combina la militancia revolucionaria con prácticas de autoconocimiento.

Asimismo, la presidenta nombró a la académica Ana María Sanjuán como ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, a quien encomendó impulsar transformaciones en el sistema educativo con enfoque en la formación de nuevas generaciones.

Sanjuán ha ejercido como profesora de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela (UCV), es una destacada psicóloga social y analista política venezolana, reconocida por su labor en el estudio de la realidad contemporánea de Venezuela y será quien asumirá el cargo que ocupaba Ricardo Sánchez, desde agosto de 2024.

Las designaciones se producen en continuidad con otros ajustes recientes dentro del Gabinete, como parte de una reorganización institucional impulsada por el Gobierno en distintas áreas clave.

FUENTE:CIUDAD CCS

FOTO:CORTESIA