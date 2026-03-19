Despliegue de atención fortalece servicios de salud en Tovar

CIUDAD MCY.- El alcalde del municipio Tovar, Maximiliano Suárez, recibió a la ingeniera Indira Arévalo, gerente de VenSalud Aragua, junto a su equipo de trabajo, en un despliegue de atención a las instalaciones del CDI Simón Bolívar, como parte del plan integral de servicios públicos y salud en el municipio.

Durante la jornada se ejecutaron labores de mantenimiento a los equipos médicos del centro asistencial, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y garantizar una atención oportuna y de calidad para la población.

El operativo se realiza gracias al apoyo de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y al respaldo de la gobernadora del estado Aragua Joana Sánchez, avanzando en la consolidación de servicios eficientes para el bienestar del pueblo tovareño.

Es importante destacar que estas acciones forman parte del compromiso de seguir fortaleciendo el sistema de salud en la jurisdicción, mediante el trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno.

PRENSA TOVAR

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