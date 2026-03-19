Poligirardot despeja vías públicas y garantiza el libre tránsito

CIUDAD MCY.- En estricto cumplimiento de la 3T de Seguridad Ciudadana, funcionarios de la Policía Municipal de Girardot (Poligirardot), bajo la dirección sectorial del alcalde Rafael Morales, ejecutaron un operativo de reordenamiento urbano y despeje de vías en la Calle 15 de Piñonal.

La acción, motivada por denuncias ciudadanas, consistió en el retiro de obstáculos en la vía pública y paso peatonal para garantizar la correcta movilidad de los ciudadanos.

El despliegue, orientado por el Comisario General Carlos Ravenstain, incluyó la remoción de estructuras no autorizadas y mobiliario comercial en esta zona de la parroquia Joaquín Crespo.

Dichas labores se fundamentan en el Artículo 79 de la Ley de Tránsito Terrestre y Gaceta Municipal Extraordinaria N.º 24.632 (2020) que promulga la Ordenanza sobre la Convivencia Ciudadana, normativas que prohíben la restricción del libre tránsito en los espacios públicos del municipio para asegurar el orden público, la libre circulación y prevenir accidentes, fortaleciendo así la convivencia pacífica en la capital aragüeña.

PRENSA ALCALDÍA DE GIRARDOT

FOTO: CORTESÍA