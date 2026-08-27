Despliegue permanente del INTT consolida cultura de prevención en las carreteras del país

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), ratifica su compromiso con el bienestar ciudadano mediante un despliegue permanente y simultáneo con los cuerpos de seguridad en los Cuadrantes de Paz y puntos estratégicos en el ámbito nacional, como parte de las políticas de protección e integración social del Frente Preventivo del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Los funcionarios realizan un abordaje integral que combina la orientación, el trabajo social y la atención directa en puntos de control, módulos de atención y espacios comunitarios, donde los funcionarios y promotores mantienen un diálogo constante para diagnosticar necesidades locales, ofrecer información oportuna y velar por el desarrollo de entornos seguros.

La concienciación e instrucción en materia de movilidad y seguridad vial se posicionan como un eje fundamental de este despliegue. Diariamente, los servidores públicos abordan los principales puntos de tránsito para fomentar la prevención y el respeto a las normas de circulación.

Adicionalmente, el INTT y las demás instituciones que integran el Frente Preventivo abordan los factores de riesgo social mediante actividades deportivas, culturales, talleres formativos y charlas educativas que ayudan a crear una nueva cultura vial.

FUENTE: VTV

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