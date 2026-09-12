En Día Mundial de la Arepa ensalzamos a la «reina pepiada»

Cada 12 de septiembre se celebra este plato típico, histórico y de cada día

CIUDAD MCY.- Este sábado 12 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Arepa, una festividad global creada para enaltecer al plato más emblemático de la gastronomía venezolana.

Este alimento de origen prehispánico, heredado de los pueblos indígenas que cultivaban y molían el maíz, se consolidó como un símbolo indiscutible de unión cultural y un pilar fundamental de la mesa diaria dentro y fuera de las fronteras del país.

Un hito fundamental en la historia moderna de la arepa y en la economía doméstica venezolana fue el aporte del ingeniero e inventor Luis Caballero Mejías, quien en la década de 1950 patentó un procedimiento industrial, para la obtención de harina de maíz precocida, un desarrollo tecnológico revolucionario que simplificó de manera radical el proceso de pilar, cocer y moler el grano de maíz en casa.

Gracias a este invento, que posteriormente se comercializaría de forma masiva, la elaboración de la arepa se hizo rápida y accesible para todos los hogares, optimizando el tiempo de preparación sin sacrificar la calidad ni la tradición culinaria.

Origen de la reina pepiada

Dentro de la inmensa gama de combinaciones que tiene la arepa, uno de los rellenos más famosos y tradicionales posee una historia ligada directamente a la época de oro de los concursos de belleza del país: la célebre «reina pepiada». El término en la Venezuela de los años 50 hacía alusión coloquial a las mujeres curvilíneas y despampanantes («pepiadas»).

De acuerdo con la tradición gastronómica, esta variante se creó en la década de 1950 por la familia Álvarez en Caracas y este homenaje culinario surgió a raíz del triunfo de Susana Duijm, quien en 1955 se convirtió en la primera venezolana en coronarse como Miss Mundo.

Los creadores decidieron honrar a la reina de belleza bautizando con su nombre y atributos una arepa especial rellena de una mezcla de gallina o pollo desmenuzado, aguacate y mayonesa, por lo que desde allí la reina pepiada se mantiene como un clásico indiscutible de la cocina popular venezolana.

Actualmente, gracias a la versatilidad de la harina de maíz y a la expansión de la cultura criolla por el mundo, la arepa se celebra en múltiples ciudades a través de eventos y degustaciones que reafirman su vigencia como un ícono de la identidad nacional.

La arepa rellena es inequívocamente venezolana.

FUENTE: CIUDAD CCS

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