Diputados de la AN disertan sobre sanciones contra Venezuela y nuevo momento político

CIUDAD MCY.-Este miércoles, los diputados del Bloque Parlamentario de la Patria en la Asamblea Nacional (AN) disertaron sobre las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y el nuevo momento político que vive el país. El debate se desarrolló en el séptimo encuentro del Diplomado sobre el Poder Popular, que tuvo lugar en el Museo Boliviano de Caracas.

El primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante, expuso sobre el contexto sociopolítico del país y destacó la importancia de diferenciar entre los sectores opositores que existen actualmente. Acotó que hay opositores con disposición al diálogo «y grupos más radicales que operan desde el exterior, cuyo propósito es dividir a los defensores de la Revolución Bolivariana».

Explicó que, pese a los intentos de desestabilización, existe un consenso nacional y una hoja de ruta que sigue el Parlamento para la preservación de la paz, la recuperación económica y el fortalecimiento de la justicia.

Asimismo, mencionó los avances en el sistema judicial, que incluyen la designación de nuevas autoridades en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, además de la consulta para la transformación de la justicia y la creación de una Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, como resumió la nota de la AN.

LEVANTAR TODAS LAS SANCIONES

En materia económica, el diputado resaltó la recuperación progresiva de la industria petrolera como resultado de la Diplomacia Bolivariana que impulsa la presidenta (E) de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Añadió que este avance es fundamental para mejorar el ingreso de los trabajadores.

Infante afirmó que la imposición de estas llamadas sanciones económicas tuvo como objetivo la destrucción de la industria petrolera y, en consecuencia, la afectación de la economía nacional.

Aunque las 22 licencias otorgadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) respecto a mil 88 medidas que alivian parcialmente la situación, no deben interpretarse como una concesión del gobierno estadounidense ni celebrarse, pues “todas las sanciones deben ser levantadas”, advirtió el parlamentario.

También destacó la importancia de la reinstitucionalización del Estado y subrayó los aportes de la AN en la aprobación de reformas legales en áreas de hidrocarburos, minas y trámites administrativos.

Al cierre del encuentro, Infante enfatizó que Venezuela mantiene cohesión interna, capacidad de movilización y pleno control territorial.

Finalmente, señaló que el objetivo es la continuación del fortalecimiento de la organización popular y el avance en la consolidación del proyecto político vigente, tal como se evidenció en la primera etapa de la “Gran Peregrinación Nacional por una Venezuela unida y sin sanciones”.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA