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Presidenta (E) Delcy Rodríguez entregó insumos médicos y espacios rehabilitados en centros de salud

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PorRafael Velásquez

May 6, 2026

CIUDAD MCY.-La presidenta Encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó este miércoles, por medio de pases satelitales en vivo con varios puntos del país, insumos médicos y espacios rehabilitados para la salud del pueblo venezolano.

Desde la ciudad de Caracas, y acompañada por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria, y el ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, encabeza una reunión de balance y entrega de obras como parte del Plan Nacional por la Salud y la Vida 2026, lanzado por la Mandataria Encargada a inicios de este año.

Asimismo, se revisan las acciones políticas que desde el Estado se configuran para garantizar la salud como un derecho humano inalienable, a pesar del impacto generado por el bloqueo económico y las sanciones a la economía del país y al sistema de salud.

De este modo, el Gobierno Bolivariano prioriza la atención inmediata y gratuita de los venezolanos en áreas vitales y especializadas, procurando que cada dólar que ingrese, producto del crecimiento y expansión del sector hidrocarburos, se traduzca en atención integral para la población.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL 

FOTO: CORTESÍA 

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