Docentes de universidades públicas inician huelga masiva en Argentina

La protesta se extenderá en una primera etapa hasta el 21 de marzo y, en un segundo tramo, entre los días 23 y 30 de marzo.

CIUDAD MCY.-Docentes de las universidades públicas de Argentina iniciaron este lunes una huelga en reclamo de un aumento de presupuestos y salarios, y contra los recortes llevados a cabo por el Gobierno del presidente Javier Milei.

Los sindicatos de profesores e investigadores anunciaron que la protesta se extenderá en una primera etapa hasta el 21 de marzo y, en un segundo tramo, entre los días 23 y 30 de marzo.

En la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), los docentes anunciaron que la huelga se llevará a cabo por tiempo indefinido, hasta que consigan sus reclamos.

¿QUÉ BUSCAN LOS DOCENTES EN LA HUELGA?

Los docentes piden que se aplique la ley de financiación universitaria, aprobada en 2025 e impulsada por la oposición argentina, pero que fue vetada por Milei, pese a que el Congreso no aceptó el veto del presidente.

Esta ley, que Milei se niega a aplicar, prevé una actualización de las partidas presupuestarias para universidades, hospitales universitarios, ciencia y tecnología.

Los sindicatos de profesores e investigadores anunciaron que la protesta se extenderá en una primera etapa hasta el 21 de marzo y, en un segundo tramo, entre los días 23 y 30 de marzo.

En la prestigiosa Universidad de Buenos Aires (UBA), los docentes anunciaron que la huelga se llevará a cabo por tiempo indefinido, hasta que consigan sus reclamos.

El programa económico de austeridad que puso en marcha el Gobierno argentino en diciembre de 2023 incluyó profundos recortes en los fondos destinados a las universidades públicas, lo que provocó graves desajustes del poder adquisitivo de los docentes por la alta inflación acumulada.

Estudiantes de la Universidad Javeriana Bogotá.

Programa de milei incluyó profundos recortes en los fondos destinados a las universidades públicas. Foto:Universidad Javeriana Bogotá

Milei y sus ministros defendieron los recortes como parte de una necesaria reducción del Estado, aunque la protesta de miles de personas en las calles de las principales ciudades del país y las iniciativas opositoras en el Congreso obligaron al Gobierno a aceptar mejoras en los gastos para las universidades.

Pero las mejoras en el financiamiento no han llegado hasta ahora a las distintas universidades públicas, las cuales acogen a la mayoría de los estudiantes de la educación superior de Argentina.

FUENTE: EL TIEMPO

FOTO: CORTESÍA