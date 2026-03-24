Dotación escolar mejora condiciones de aprendizaje en Puerto Maya

La actividad forma parte del Plan Nacional de Atención a las Instituciones Educativas, impulsado por el Gobierno Bolivariano

CIUDAD MCY.- En el marco del despliegue integral que se mantiene en el sector Puerto Maya, municipio Tovar, el Gobierno Bolivariano realizó la entrega de kit escolares a los estudiantes de Escuela Concentrada de la localidad.

La jornada forma parte de las políticas orientadas a garantizar condiciones dignas para el proceso educativo, que impulsa la presidenta encargada Delcy Rodríguez, la vocera del Poder Popular de la gobernación, Joana Sánchez y el alcalde Maximiliano Suarez.

La dotación al semillero de la Patria enmarcada en el Plan Textil comprendió de: camisas, pantalones, correas, zapatos, medias, bolsos escolares, entre otros implementos que dignificarán y brindarán mejores condiciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Es importante mencionar que esta actividad forma parte del Plan Nacional de Atención a las Instituciones Educativas, orientando por el ministro Héctor Rodríguez el cual se alinea estratégicamente con la Cuarta Transformación del Plan de la Patria.

Con esta entrega, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con una educación inclusiva, equitativa y de calidad, como derecho fundamental del pueblo y garantía de futuro para las nuevas generaciones.

YORBER ALVARADO

FOTOS: CORTESIA