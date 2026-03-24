Secretaría de Transporte de Aragua impulsa formación para niños con neurodiversidad

En esta actividad participaron 90 infantes de diversos niveles de educación primaria que fueron atendidos por especialistas en el área

CIUDAD MCY.- En el marco de la Semana de la Educación Vial, la Secretaría de Transporte del estado Aragua ejecutó una jornada especial de formación dirigida a estudiantes de la Unidad Educativa Privada Jacinto Lara. La actividad, desarrollada en el auditorio del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces), tuvo como objetivo principal brindar herramientas de seguridad y comportamiento ciudadano a un grupo de 90 niños, incluyendo a pequeños con condiciones de neurodiversidad.

Gabriel Perdomo, secretario de Transporte de la entidad, informó que este despliegue forma parte de un cronograma intensivo que abarca los 18 municipios del estado y los diversos niveles educativos de la Gran Maracay. Durante la inducción, los especialistas se enfocaron en dinámicas adaptadas para garantizar que el mensaje de prevención llegue de manera efectiva a todos los sectores de la población escolar, haciendo especial énfasis en la inclusión y la atención personalizada.

La jornada contó con el apoyo fundamental de la brigada motorizada de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), quienes compartieron con los estudiantes nociones básicas sobre señales de tránsito y normas de convivencia en la vía pública. Estas charlas buscan crear una cultura de respeto desde temprana edad, permitiendo que los niños reconozcan los riesgos y las buenas prácticas al transitar por las calles.

Como parte práctica de la inducción, se realizó una simulación sobre el uso correcto de las unidades de transporte público. Los estudiantes aprendieron los protocolos adecuados para el abordaje y descenso de los autobuses, así como las normas de conducta que deben mantener durante los traslados. Esta capacitación técnica cobra especial relevancia dado que los alumnos tienen prevista una próxima visita guiada a un parque recreativo, donde pondrán en práctica los conocimientos adquiridos sobre seguridad en el transporte.

El secretario Perdomo ratificó el compromiso del Gobierno Regional con el programa de Aula Vial, el cual mantiene presencia diaria en las instituciones educativas del estado. La meta de estas autoridades es masificar la información preventiva y asegurar que todos los niños de Aragua, independientemente de sus capacidades, cuenten con la formación necesaria para desenvolverse de manera segura en el entorno urbano.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS: CIUDAD MCY