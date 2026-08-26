CIUDAD MCY.- Con el propósito de consolidar alianzas estratégicas en el ámbito científico y técnico, el ministro de Agricultura y Recuperación de Tierras de Egipto, Alaa El-Din Farouk, sostuvo un encuentro de alto nivel con el director de la Autoridad de Control y Determinación de Plaguicidas Agrícolas de China (ICAMA), Huang Xiujiu, según informan los reportes de Sada El-Balad, socio de TV BRICS.

La reunión, que congregó a destacados funcionarios egipcios como el presidente del Centro de Investigación Agrícola, la presidenta del Comité de Plaguicidas Agrícolas del país y diversos actores del sector privado de ambas naciones, sirvió para afianzar la cooperación bilateral enfocada en la gestión, registro y control de plaguicidas.

Durante las conversaciones, el ministro Farouk destacó que la asociación con el gigante asiático resulta clave para la modernización del agro egipcio, y enfatizó la necesidad de adoptar tecnologías avanzadas que fortalezcan la producción local de plaguicidas de calidad, reduzcan las importaciones y encaminen al país hacia la autosuficiencia.

Asimismo, el titular de la cartera agrícola resaltó el firme respaldo gubernamental al sector privado y la mejora del clima de inversión, además de abogar por la formación de jóvenes talentos mediante programas especializados que eleven los estándares de manejo integrado de plagas bajo normativas globales.

Por su parte, la presidenta del Comité de Plaguicidas, Hala Abu Youssef, dio a conocer el borrador de un memorando de entendimiento con ICAMA para institucionalizar el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades técnicas entre ambos países.

Finalmente, la delegación china que cumplirá con un recorrido por plantas de plaguicidas y predios exportadores del territorio egipcio reconoció los notables avances de la agricultura local y ratificó su plena disposición para transferir innovaciones tecnológicas y ofrecer apoyo formativo especializado.

FUENTE : CIUDAD CCS

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