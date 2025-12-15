El fin de una época: John Cena se despide de la WWE tras una carrera inigualable

Ciudad MCY.-Tras más de 20 años en la WWE, la legendaria carrera de John Cena llegó a su fin con su último combate en el marco del evento «Saturday Night’s Main Event», celebrado la pasada noche en el Capital One Arena de Washington D.C.

El último show del luchador, de 48 años, terminó con él rindiéndose ante Walter Hahn, mejor conocido como «Gunther», tras una brutal, violenta y conmovedora contienda de casi 24 minutos. El público estuvo electrizante durante todo el combate, animando a la estrella con la esperanza de que consiguiera una victoria.

Después del combate, los luchadores de la WWE salieron del ‘backstage’ para homenajear a Cena. Así, el campeón mundial de peso pesado de la compañía, CM Punk, y el campeón indiscutible, Cody Rhodes, le entregaron sus cinturones de campeones para rendir homenaje al luchador que se retiraba.

Mientras, Cena, en lugar de dar un discurso, dejó sus muñequeras y zapatos en el ring, caminó por la rampa de entrada, se dio la vuelta y saludó a la cámara y al público.

Cena es el único 17 veces campeón mundial de la empresa. Además, es ‘grand slam’ por haber obtenido un título mundial, los dos campeonatos de media cartelera y los cinturones de parejas.

Fuente: Actualidad RT | FOTO CORTESÍA