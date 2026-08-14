El Niño podría ser el más fuerte jamás registrado

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica elevó sus pronósticos tras detectar que el fenómeno se fortaleció en el último mes, con anomalías en la temperatura que superaron los 2 grados centígrados en la superficie del Pacífico oriental

CIUDAD MCY.- El fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, tiene un 69 % de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, avisó este jueves (13.08.2026) la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA elevó en su más reciente informe la posibilidad de que El Niño, de octubre a diciembre próximo, sea «un histórico evento que exceda la fuerza» de fenómenos anteriores hasta 1950, cuando comenzaron los registros, con 2,5 grados centígrados por encima de la temperatura usual.

«Con un evento de esta magnitud, la probabilidad de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas. En resumen, El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad superior al 90 % de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-27 en el hemisferio norte», expuso.

El organismo elevó sus pronósticos tras detectar que El Niño, que surgió en junio, se fortaleció durante el último mes, con anomalías en la temperatura que superaron los 2 grados centígrados en la superficie del Pacífico oriental y hasta los 10 grados bajo la superficie.

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por «varios meses consecutivos».

El fenómeno meteorológico de El Niño, que implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, tiene un 69 % de probabilidad de ser el más fuerte desde que hay registros, avisó este jueves (13.08.2026) la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

El Centro de Predicción Climática de la NOAA elevó en su más reciente informe la posibilidad de que El Niño, de octubre a diciembre próximo, sea «un histórico evento que exceda la fuerza» de fenómenos anteriores hasta 1950, cuando comenzaron los registros, con 2,5 grados centígrados por encima de la temperatura usual.

«Con un evento de esta magnitud, la probabilidad de experimentar impactos consistentes con El Niño son mayores, pero no están garantizadas. En resumen, El Niño se está fortaleciendo, con una probabilidad superior al 90 % de un evento muy fuerte durante el otoño y el invierno de 2026-27 en el hemisferio norte», expuso.

El organismo elevó sus pronósticos tras detectar que El Niño, que surgió en junio, se fortaleció durante el último mes, con anomalías en la temperatura que superaron los 2 grados centígrados en la superficie del Pacífico oriental y hasta los 10 grados bajo la superficie.

La oficina meteorológica declara la formación de El Niño cuando las temperaturas en el Pacífico ecuatorial están 0,5 grados centígrados por encima del promedio por «varios meses consecutivos».

FUENTE: GLOBOVISIÓN

FOTO: CORTESÍA