El siervo de Dios será proyectada en el Museo de Ciencias

CIUDAD MCY.-Hoy a las 4:00 p.m., el Museo de Ciencias de Caracas, servirá de escenario para la proyección de la película El siervo de Dios, en el marco de la conmemoración del fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández, mejor conocido como el médico de los pobres.

La proyección audiovisual, trata de una película venezolana para televisión, producida y transmitida en el año 1990, que narra la vida, obra médica y el trágico fallecimiento del hoy Santo José Gregorio Hernández. Fue dirigida por José Antonio Ferrara y protagonizada por Mariano Álvarez.

Para la época la pleícula fue aclamada por su emotiva recreación de los últimos momentos de la vida del médico trujillano. La historia muestra su atención invaluable a los enfermos, su viaje a Europa para consolidar sus estudios, que permitieron avances médicos modernos.

Además refleja su fe y vocación, a través de su misión de servir a Dios ayudando a los enfermos en la Tierra, así como el suceso que impacto a todo el país mediante el trágico accidente de 1919 en Caracas, dónde fue atropellado por uno de los pocos autos que había en la ciudad cuando salía de comprar medicinas para una paciente.

FUENTE : AGENCIA

FOTO : CORTESÍA