Elena Rose hace historia como la primera venezolana en «Le Défilé de L’Oréal Paris»

CIUDAD MCY.- La cantante Elena Rose fue una de las estrellas destacadas de “Le Défilé de L’Oréal Paris”, celebrado en las adyacencias de la concurrida Torre Eiffel.

A sus 31 años, la nominada a los Latin Grammy se impuso como la primera venezolana en el desfile de moda. Con su voz indiscutible, Elena cantó su tema “Cosita linda” para abrir el evento y dar pie a la salida de las modelos, quienes acompañaron a la criolla en el escenario.

En sus redes sociales, la artista expresó su emoción por ser parte del evento y realzó el trabajo de las mujeres en el mundo.

“Gracias, L’Oréal Paris, por abrazar a mujeres que hacen de este mundo un mundo mejor; me siento honrada de estar rodeada de guerreras poderosas. ¡Wao! Y caminar por mis latinas fue un sueño hecho realidad”, escribió en un post.

Elena Rose interpretó su más reciente éxito con su característica vestimenta blanca. La cantante se entregó en todo momento a su canto y fue aplaudida por todo el público, así como por las modelos que formaron parte del performance.

Antes de la ceremonia, habló sobre su participación en “Le Défilé de L’Oréal Paris”, mostrando su respeto a las mujeres latinas.

“Ser la primera venezolana en Le Défilé no es solo un hito en su carrera; es también una oportunidad para llevar consigo el orgullo de sus raíces y representar a las mujeres latinas que, como ella, han aprendido a construir su propio camino, creer en su talento y atreverse a ocupar espacios que alguna vez parecieron imposibles”, destacó la intérprete en declaraciones tomadas de una nota de prensa

FUENTE : MERIDIANO

FOTO : CORTESÍA DEL MERIDIANO