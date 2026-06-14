Embajador Timoteo Zambrano inició funciones en España

En los próximos días, Zambrano entregará sus cartas credenciales al rey Felipe VI, paso protocolar que formaliza el ejercicio pleno de sus funciones

CIUDAD MCY.-El embajador de Venezuela en España, Timoteo Zambrano, arribó a Madrid para asumir formalmente sus funciones diplomáticas, iniciando su agenda con una reunión de trabajo junto a cónsules y encargados de negocios acreditados en la capital española y en las Islas Canarias.

La información fue dada a conocer por la Embajada de Venezuela en España, en su cuenta de la red social Instagram, la cual señala que Zambrano presentó una nueva visión de atención consular orientada a fortalecer los servicios dirigidos a los venezolanos residentes en territorio ibérico.

El diplomático fue recibido en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid‑Barajas por el personal de la misión y el agregado militar destacado en la sede.

En los próximos días, el embajador entregará sus cartas credenciales al rey Felipe VI, paso protocolar que formaliza el ejercicio pleno de sus funciones.

FUENTE: CON EL MAZO DANDO

FOTO: CORTESÍA