Entrega de CPC Mariño garantiza espacio para la inclusión y atención especializada

El Centro de Parálisis Cerebral (CPC) ofrecerá soporte experto y acompañamiento integral a más de un centenar de jóvenes, fortaleciendo la red de apoyo social y educativa

CIUDAD MCY.- Un nuevo espacio para la inclusión y la atención especializada fue entregado en el municipio Santiago Mariño con la apertura del Centro de Parálisis Cerebral (CPC) “Mariño”, destinado a apoyar el aprendizaje y métodos de reinserción.

La entrega del recinto estuvo encabezada por la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, junto al alcalde Carlos Guzmán, autoridades educativas y representantes, quienes acompañaron el acto inaugural de este espacio orientado a la atención de niños con diagnósticos neurológicos.

El anuncio de esta apertura fue realizada por la máxima autoridad regional a través de sus redes sociales (@johanitakenpo) donde informó que la recuperación integral del centro responde al compromiso asumido con las familias aragüeñas en materia de inclusión y protección social.

“Estamos sumamente felices y llenos de gozo por lo que significa la recuperación integral de estos espacios. Este CPC constituye la palabra, el compromiso y el cumplimiento que le estamos dando al pueblo de Aragua con relación a esta materia tan importante”, expresó Sánchez durante el material audiovisual.

Asimismo, resaltó la articulación con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez y el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, para consolidar políticas dirigidas a estudiantes con condiciones neurodivergentes escolarizados en la entidad.

“Aquí están las mamis, los papis, que para ustedes nuestro cariño, nuestro amor y por supuesto siempre nuestro acompañamiento”, manifestó la Gobernadora al dirigirse a las familias presentes.

El CPC “Mariño” ofrecerá atención especializada y acompañamiento integral a más de un centenar de jóvenes, fortaleciendo la red de apoyo social y educativa en el estado Aragua mediante espacios adecuados para el desarrollo y bienestar de esta población.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA