Terminal de San Jacinto incorpora trabajos para su operatividad

Las labores contemplan trabajos de iluminación y mantenimiento integral para optimizar las condiciones del terminal y permitir la atención a usuarios y transportistas

CIUDAD MCY.- El Terminal de Oriente, ubicado en el sector San Jacinto municipio Girardot, fue objeto de una jornada de supervisión encabezada por el presidente de la Fundación para el Desarrollo del Estado Aragua (Fundaragua), Edinson Gutiérrez, junto al directivo de la Corporación Metrobús de Caracas, César Pérez, quienes evaluaron los espacios donde se ejecutarán labores de iluminación y fregado como parte de las acciones de acondicionamiento del lugar.

Durante el recorrido, las autoridades inspeccionaron las áreas priorizadas para mejorar las condiciones operativas y funcionales del terminal, con el propósito de garantizar espacios adecuados, limpios y seguros tanto para usuarios como para trabajadores del sistema de transporte.

Las acciones forman parte de las políticas de fortalecimiento de los servicios públicos y recuperación de espacios urbanos impulsadas bajo las orientaciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la vocera de la Aragüeñidad Joana Sánchez, junto al secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA